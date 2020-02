Στη Λίβερπουλ φαίνεται πως τελικά δεν ασχολούνται και τόσο πολύ με το θέμα της... φιέστας και της γιορτής που θα στηθεί στη διαφαινόμενη κατάκτηση του τίτλου, παρά το γεγονός πως η κόκκινη πλευρά του Μέρσεϊσαϊντ και ο κόσμος της ομάδας περιμένουν πως και πως.

Ο Σαντιό Μανέ, ένας από τους πιο ταπεινούς ποδοσφαιριστές που μπορεί να βρει κανείς στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, δεν είχε ιδέα ότι θα πάρει κι εκείνος δικό του ατομικό μετάλλιο για την επιτυχία και όταν το έμαθε ο Κλοπ γέλασε δυνατά, τονίζοντας ωστόσο πως: «Στην πρώτη κουβέντα που κάναμε με το κλαμπ δεν μιλήσαμε για μετάλλια και τίτλους, αλλά βαδίσαμε βήμα – βήμα με τις δυνάμεις και το κουράγιο των παικτών».

Reporter: "Sadio Mane said he didn't know you got a Premier league medal for winning"

Klopp's reaction #LFC pic.twitter.com/97gXhbP7yU

