Ο νεαρός δεξιός οπισθοφύλακας ξεχώρισε το βράδυ της Δευτέρας στην αναμέτρηση του «Άνφιλντ», προσπαθούσε να φτιάξει φάσεις για γκολ, εκτελούσε σωστά τις στημένες μπάλες, είχε τις δύο ασίστ και δοκίμαζε και το πόδι του καταγράφοντας τελικές προσπάθειες.

Κάνοντας και το γύρισμα προς τον Μανέ στο 80ο λεπτό για το τελικό 3-2 επί των «σφυριών», ο Αλεξάντερ – Άρνολντ έφτασε στις 12 ασίστ και για τη φετινή σεζόν, ισοφαρίζοντας την περσινή του επίδοση που αποτελεί και ρεκόρ από αμυντικό ποδοσφαιριστή σε μια αγωνιστική περίοδο στην Premier League.

Έγινε και φέτος κορυφαίος, από... Φλεβάρη μήνα και ετοιμάζεται ν' ανεβάσει ακόμα περισσότερο τον πήχη και το ρεκόρ...

Trent Alexander-Arnold has now provided 11 assists in the Premier League this season.

