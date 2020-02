Το viral tweet του Λίνεκερ για το γκολ του Λονγκ με το... πέος (vid)

Τα λογοπαίγνια δίνουν και παίρνουν μετά το γκολ που σημείωσε ο Σέιν Λονγκ για την Σαουθάμπτον.

Είναι το νόημα του επιθέτου του Ιρλανδού φορ, είναι και ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε την φάση για το προβάδισμα των Αγίων, που δεν ήθελε πολύ ώστε το φλεγματικό βρετανικό χιούμορ να κάνει την σύνδεση.

Ο Γκάρι Λίνεκερ, από τους κατεξοχήν καυστικούς σχολιαστές μέσω twitter, ήταν ο νικητής για την πιο πετυχημένη παρέμβαση και βρήκε αφορμή για να αναρτήσει στον προσωπικό του λογαριασμό:

«Ο Σέιν Λονγκ μάλλον σκόραρε με το πέος του. Γκολ από το μακρύ πέος (σ.σ. Long σημαίνει μακρύς)» και αυτονόητα έγινε viral.

Shane Long May have just scored with his cock. A Long Cock goal.

— Gary Lineker (@GaryLineker) February 22, 2020