Ενόψει του μεγάλου ντέρμπι του Λονδίνου με την Τσέλσι, ο Πορτογάλος τεχνικός δέχθηκε ερωτήσεις για την περίοδο απουσίας του Σον μετά το κάταγμα στο χέρι, την...κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Κέιν αλλά και τον Ντέλε Άλι που είχε εκνευριστεί στην αλλαγή του στην ήττα (1-0) από τη Λειψία.

«Και υποτίθεται είσαι φίλος μου...» είπε ο Μουρίνιο γελώντας προς τον δημοσιογράφο που... τον είχε στήσει στον τοίχο!

José Mourinho saw the funny side as he discussed Spurs' injury crisis with reporters pic.twitter.com/dAqyeQIb45

— Guardian sport (@guardian_sport) February 21, 2020