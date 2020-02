Ο Πεπ Γκουαρδιόλα γι' ακόμα μια φορά ήρθε αντιμέτωπος με τα ερωτήματα των εκπροσώπων του Τύπου αναφορικά με τις ενέργειες που έχει σχεδιάσει η ομάδα ώστε να εναντιωθεί στον διετή αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις λόγω παραβάσεων του Financial Fair Play.

Αφού πρώτα τόνισε πως δεν έχει λάβει την παραμικρή στήριξη από τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου αναφορικά με το ενδεχόμενο δικαίωσης της Σίτι, ο Πεπ Γκουαρδιόλα άκουσε τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ομάδας του να παρεμβαίνει και να ζητάει από τους δημοσιογράφους να σταματήσουν να τον ρωτούν για την ποινή και όσα έχουν προκύψει σχετικά με αυτό το θέμα...

Manchester City's Head of Media Relations interrupts Pep Guardiola's press conference to stop questions about FFP

Reporter "Have you had a lot of messages of support from the football world?"

Pep "Nope" pic.twitter.com/bTSvbpQ0xk

— Football Daily (@footballdaily) February 21, 2020