Κιν και Κάραγκερ σε νέα τηλεοπτική διαφωνία για ... τον Γκιγκς! (vid)

Οι δύο πρώην ποδοσφαιριστές κάθε φορά που βρίσκονται μαζί σε τηλεοπτικό πλατό φροντίζουν και για την ψυχαγωγία του κόσμου μη αφήνοντας τίποτα να πέσει κάτω, ανεβάζοντας τους τόνους και προκαλώντας ο ένας την αντίδραση του άλλου.

Αυτή τη φορά η διαφωνία των δύο ανδρών είχε να κάνει με την απουσία του Γκιγκς από την ιδανική 11άδα που έφτιαξε ο Κάραγκερ από παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του τρεμπλ το '99 και τη Λίβερπουλ του 2020...

Δείτε τη στιγμή στο 3:43 του βίντεο και ... τη νέα φωτογραφία προφίλ που επέλεξε ο Κάραγκερ στα social media:

"Really? Jamie I'm stunned" @Carra23 picks his Man Utd 99' x Liverpool 20' combined XI but Roy Keane is not satisfied - even with a full Manchester United midfield

More: https://t.co/aXn22Jz0sS pic.twitter.com/2mLDKExqhR

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 18, 2020