Λίγες μέρες πριν (14 Φεβρουαρίου) συμπληρώθηκαν 24 χρόνια από τον θάνατό του. Ο Μπομπ Πέισλι, ο κορυφαίος Αγγλος προπονητής όλων των εποχών, που οδήγησε τη Λίβερπουλ (1974-'83) σε τρεις κατακτήσεις Πρωταθλητριών και έξι πρωταθλημάτων, “αναστήθηκε” με τη βοήθεια της τεχνολογίας και της τηλεόρασης και αυτό έχει προκαλέσει πολλές αρνητικές αντιδράσεις από τους οπαδούς των Reds και γενικότερα αρνητικά σχόλια από το κοινό στα social media.

Ενας ηθοποιός που παριστάνει τον θρυλικό τεχνικό των Κόκκινων, εμφανίστηκε σε διαφήμιση να πίνει τσάι και να μιλάει με τον Ιαν Ρας, για την εποχή (1980) που τον απέκτησε από την Τσέστερ και τον μετέτρεψε σε legend επιθετικό στην ιστορία του club. Η εικόνα δεν άρεσε και ειδικά η επιλογή του Ρας να παίξει στη διαφήμιση, κάτι για το οποίο δέχεται κριτική.

