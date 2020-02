Ντέρμπι Κάουντι: Ο κόσμος του φώναξε να σουτάρει και... σκόραρε με βολίδα (vid)

Ο Ουαλός εξτρέμ των «κριαριών» και νυν συμπαίκτης του Γουέιν Ρούνεϊ στην ομάδα του Φιλίπ Κοκού, στο 61ο λεπτό, πήρε τη μπάλα από τον Σίνι και ενώ ήταν αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, είχε χώρο να σκεφτεί, να δει την εστία και να επιχειρήσει το σουτ.

Ο κόσμος από τις εξέδρες του φώναξε... με ένα στόμα να δοκιμάσει το πόδι του κι εκείνος δεν τους απογοήτευσε, πετυχαίνοντας τρομερό γκολ!

The crowd shouts SHOOOOOT @TomLawrence99 obliges and scores a worldie for @dcfcofficial #EFLonQuest - Saturdays at 9pm | #DCFC pic.twitter.com/59QzNGmeKf

— Quest (@QuestTV) February 15, 2020