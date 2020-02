Κλοπ: «Τόσο τρελό το +25 που... δεν το καταλαβαίνω»! (vid)

Οι «κόκκινοι» του Μέρσεϊσαϊντ απέχουν πλέον 5 νίκες από τη μαθηματική εξασφάλιση του τίτλου στην Αγγλία, για το πρώτο τους πρωτάθλημα από καταβολής Premier League και το πρώτο γενικότερα τα τελευταία 30 χρόνια!

Μετά το και 1-0 επί της Νόριτς στο «Carrow Road» και με δεδομένο ότι η Σίτι δεν έχει παίξει το δικό της ματς μετά το χειμερινό διάλειμμα, η Λίβερπουλ έχει φτάσει στο +25 στην κορυφή και ο Κλοπ είπε:

«Είναι τόσο τρελό που... δεν το καταλαβαίνω. Είναι εκπληκτικό. Δεν μου έχει ξανατύχει, δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει... Εμείς απλά είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας. Σκεφτείτε ότι όταν μπαίνω στ' αποδυτήρια μετά τα παιχνίδια, πρώτα αναλύω με τα παιδιά για 2-3 λεπτά το ματς και μετά θυμάμαι ότι νικήσαμε και τους απονέμω τα εύσημα» είπε ο Γερμανός τεχνικός.

