Λίβερπουλ: Ο Χέντερσον δεν θέλει να ακούει για... πρωτάθλημα (vid)

Πρωτάθλημα; Στην Λίβερπουλ, ουδείς πιστεύει ότι έχει κριθεί ακόμη ο τίτλος.

Κι όταν ο Μανέ πήγε να... μιλήσει γι' αυτό, ο Χέντερσον ήταν εκεί για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

«Το πρωτάθλημα ήταν ο στόχος μας από από την αρχή. Τα πάμε πολύ καλά και νομίζω πως τώρα μπορούμε να τα καταφέρουμε», είπε αρχικά ο μανέ με τον Χέντερσον να τον διορθώνει με παρέμβασή του λέγοντας: «Ένα βήμα πιο κοντά» και να σχολιάζει αργότερα:

«Θα βαρεθείτε να με ακούτε να το λέω. Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά και πάμε παιχνίδι με παιχνίδι.

Ακολουθεί ένα ακόμα πολύ σημαντικό ματς για εμάς μεσοβδόμαδα στο Champions League. Θα πρέπει να ξεκουραστούμε τώρα και να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε όλη τη σεζόν. Δεν πρέπει να αλλάξουμε κάτι».

