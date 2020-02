Ο Γουέστγουντ εκτέλεσε με το δεξί από τη γωνία, έβαλε φάλτσο στη μπάλα και η συνέχεια είναι... κωμικοτραγική για τους «αγίους».

Ο Ινγκς ήταν στο πρώτο δοκάρι κι άφησε τη μπάλα και ο ΜακΚάρθι ήταν μέσα από την τελική γραμμή της εστίας του με αποτέλεσμα να δεχθεί το γκολ!

Disaster from @SouthamptonFC in the 2nd minute, Ashley Westwood scores straight from a corner #SOUBUR pic.twitter.com/2DlH9WAHij

— Paul McDonnell (@paulmcdonnell88) February 15, 2020