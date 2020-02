Ο Αιγύπτιος επιθετικός της Λίβερπουλ και ο Άγγλος άσος της Μάντσεστερ Σίτι, πρωταγωνιστούν στα νέα βίντεο που δημοσιοποίησε η Pepsi.

Ο ... οσονούπω Πρωταθλητής Αγγλίας καταφέρνει να στερεώσει ένα κουτάκι πάνω σε μπάλα η οποία... στέκεται πάνω σε ένα άλλο κουτάκι, ενώ, ο Στέρλινγκ το τοποθετεί με ακρίβεια πάνω στην άκρη του παπουτσιού του δίχως να πέσει!

Salah in his advertising campaign for Pepsi . ic.twitter.com/G0WeuN3D7a

— Castle Of The Kop (@CastleoftheKopp) February 13, 2020