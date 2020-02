Ο Αργεντινός πρώην τεχνικός της Τότεναμ, έχοντας κλείσει με άδοξο τρόπο τον απόλυτα επιτυχημένο κύκλο του στα «σπιρούνια», περιμένει την επόμενη κατάλληλη ευκαιρία για να δουλέψει, δίχως ωστόσο να βιάζεται...

Ναι μεν το βλέμμα του είναι μόνιμα στραμμένο στην Premier League, ωστόσο, οι... κεραίες του είναι ανοιχτές και για το ενδεχόμενο να βρεθεί στη LaLiga.

Το βράδυ της Τρίτης, πάντως, έκανε την επανεμφάνισή του στο αγγλικό ποδόσφαιρο και επέλεξε να παρακολουθήσει από κοντά το ματς της Μπρέντφορντ με τη Λιντς του Μαρσέλο Μπιέλσα στο Griffin Park...

Μαζί του, ήταν ο σύμβουλος του Εντ Γούτγουορντ, Νιλ Άστον, με την κοινή τους παρουσία να ρίχνει αρκετό λάδι στη φωτιά περί της πιθανής αντικατάστασης του Σόλσκιερ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Video: Neil Ashton and Mauricio Pochettino spotted together at Griffin Park for Brentford vs Leeds #mulive [sky] pic.twitter.com/KYR7fW8Yd1

— utdreport (@utdreport) February 11, 2020