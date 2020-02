Ο κορυφαίος δεξιός οπισθοφύλακας αυτή τη στιγμή στην Premier League και εκ των κορυφαίων στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, βρέθηκε σε πολύ κακή μέρα και τόσο ο αρχηγός του, όσο και ο ηγέτης της άμυνας των «κόκκινων» το αντιλήφθηκαν για να ... τον ισοπεδώσουν.

Άρχισαν να εκτελούν φάουλ από μακρινή απόσταση δίχως τείχος και σε κενή εστία, ωστόσο, έπρεπε να στείλουν τη μπάλα όσο περισσότερο γινόταν προς το «παραθυράκι».

Ο Τρεν Αλεξάντερ - Άρνολντ απέτυχε σε κάθε του προσπάθεια, ο «Χέντο» ήταν... στυγνός και ο Φαν Ντάικ έδειξε πως το μαρκάρισμα δεν είναι το μοναδικό ατού που έχει...

*about Trent* "He's left his right foot in America."

"Come on, Virg. Just think of your Celtic days."

Andy Robertson. My hero, my mate. pic.twitter.com/fRu08NajAJ

— SH (@Sennesation) February 10, 2020