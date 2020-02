Τα «σπιρούνια» δεν έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, αφού μετά την Τετάρτη και τον επαναληπτικό του Κυπέλλου με τη Σαουθάμπτον απολαμβάνουν τη χειμερινή διακοπή της Premier League.

Έτσι, βρίσκουν αφορμές ν' ασχοληθούν με άλλα σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας και οι ώρες κυλούν αντίστροφα για τα φετινά Όσκαρ.

Αυτό έδωσε έμπνευση στον διαχειριστή της σελίδας της Τότεναμ στα social media να φτιάξει... νέες αφίσες για πολύ γνωστές Χολιγουντιανές ταινίες και να δώσει τα δικά του Όσκαρ σε ποδοσφαιριστές της ομάδας που θα ταίριαζαν... γάντι στα φιλμ!

The #Oscars take place today!

A look back at some of our past nominations...#Oscars2020 #COYS pic.twitter.com/2frsxhpdum

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 9, 2020