Φυσικά αυτό το 24 – 1 και δίχως ήττα σε 25 αγωνιστικές δεν έχει ξαναγίνει ποτέ από καταβολής Premier League στον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ. Η ονειρική πορεία και το +22 στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα έχει κάνει άπαντες στην κόκκινη πλευρά του λιμανιού να μετρούν αντίστροφα για τη μέρα που η Λίβερπουλ θα επιστρέψει και μαθηματικά στον θρόνο της κατακτώντας το πρώτο της πρωτάθλημα έπειτα από το 1990.

Σε αυτό το σημείο της αγωνιστικής περιόδου 2015-2016, στην πρώτη σεζόν του Γιούργκεν Κλοπ στην άκρη του πάγκου – είχε αντικαταστήσει τον Μπρένταν Ρότζερς τον Οκτώβριο του 2015 – η ομάδα είχε τους μισούς βαθμούς από τους φετινούς, ενώ, κάθε χρόνο η συγκομιδή ήταν ολοένα και καλύτερη.

Δείτε το στατιστικό που δημοσιοποίησε η επίσημη Λίβερπουλ:

Let's keep it going, Reds pic.twitter.com/3BnrhFFbYI

— Liverpool FC (@LFC) February 8, 2020