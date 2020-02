Ο Νιγηριανός επιθετικός κατάφερε να επιστρέψει στην Premier League έπειτα από τρία χρόνια κατά τα οποία βρέθηκε στην Κίνα παίζοντας για τις Yatai και Shanghai Shenhua.

Έχει τη μεγάλη ευκαιρία να κερδίσει ξανά μια θέση στο κορυφαίο πρωτάθλημα σε αυτό το εξάμηνο του δανεισμού του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και από τη στιγμή που μπορεί να μπει αμέσως στα πλάνα του Σόλσκιερ στη θέση του τραυματία Μάρκους Ράσφορντ, επιδεικνύει τρομερή νοοτροπία και θέληση.

Όσο οι υπόλοιποι νέοι συμπαίκτες του έπαιρναν ανάσες στο χειμερινό διάλειμμα της Premier League προτού κάνουν μια μίνι – προετοιμασία στη Μαρμπέγια τις προσεχείς ημέρες, ο Ιγκάλο έκανε διπλές προπονήσεις με τον γυμναστή, Γουέιν Ρίτσαρντσον, στο κέντρο της βρετανικής ολυμπιακής ομάδας τάε-κβον-ντο.

Odion Ighalo putting in that graft ahead of the warm-weather training camp next week pic.twitter.com/A802a2b9m2

— utdreport (@utdreport) February 5, 2020