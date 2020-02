Ο Πορτογάλος προπονητής της Τότεναμ αποφάσισε να βάλει μηχανή και να πάρει όλα τα μαλλιά του, για να... φρεσκάρει το κεφάλι του στις ημέρες ξεκούρασης με το ιδιαίτερο χειμερινό διάλειμμα της Premier League.

Βέβαια, πριν από μερικά χρόνια, είχε αναφέρει ότι: «Αν απολαμβάνεις αυτό που κάνεις, τότε δεν χάνεις τα μαλλιά σου. Ο Πεπ είναι φαλακρός. Επομένως ο Γκουαρδιόλα δεν απολαμβάνει τόσο πολύ το ποδόσφαιρο...»...

Jose Mourinho in 2014: ”If you enjoy what you are doing, you don't lose your hair."

Jose Mourinho after becoming Spurs manager: pic.twitter.com/ZvNnubHpSb

— Troll Football (@TrollFootball) February 7, 2020