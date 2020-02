Οι top 10 ατάκες για το VAR από τους προπονητές της Premier League (vid)

Εχουμε κι εμείς τα δικά μας με το VAR αλλά και στην Premier League δεν πάνε πίσω. Από την αρχή της σεζόν η διαχείριση του VAR στην Αγγλία έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις.

Συζητήσεις που τις ανοίγουν και οι ίδιοι οι προπονητές. Από τον Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος από ένα σημείο και μετά εκνευρίστηκε τόσο που δεν απάνταγε στις συγκεκριμένες ερωτήσεις, και τον Κλοπ που δεν ήταν χαρούμενος με τις αποφάσεις του VAR μέχρι και τον Νούνο Εσπίριτο Σάντος και τον Μουρίνιο αυτές είναι οι 10 καλύτερες ατάκες των προπονητών της Premier League για το VAR.

Pep refusing to answer questions.

Nuno hating 'non-goal' celebrations.

Klopp not being happy with decisions.

The top 10 VAR rants from @PremierLeague managers. pic.twitter.com/5ZD1Kbp0CG

