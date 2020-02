Οι «κόκκινοι» του Μέρσεϊσαϊντ γνωρίζουν πολύ καλά από πόνο, έχουν κι εκείνοι την τραγωδία του Χίλσμπορο να στιγματίζει αιώνια την ιστορία τους, έχουν κυνηγήσει με κάθε δύναμη τη δικαίωση για τα αίτια του θανάτου των 96 οπαδών τους και δεν θα μπορούσαν παρά να επιδείξουν σεβασμό σε ανάλογες περιπτώσεις.

Έτσι, ανήμερα της συμπλήρωσης 62 ετών από την αεροπορική τραγωδία του Μονάχου που «πήρε» από τη ζωή μέλη της εκπληκτικής Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Ματ Μπάσμπι, η Λίβερπουλ έγραψε στα social media:

«Οι σκέψεις της Λίβερπουλ είναι μ' εκείνους που επηρεάστηκαν από την αεροπορική τραγωδία του Μονάχου.

Πέρασαν 62 χρόνια, αλλά δεν τους ξέχασε ποτέ κανείς...».

The thoughts of #LFC are with all those affected by the Munich air disaster.

62 years ago today, but never forgotten.#FlowersOfManchester pic.twitter.com/xlKnYTk9I2

— Liverpool FC (@LFC) February 6, 2020