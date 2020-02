Μουρίνιο: «Δεν δέχομαι τα λάθη του VAR, εγώ όταν παίζω Playstation δεν κάνω λάθη»! (vid)

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Τότεναμ, τόνισε ότι έγινε...viral για λάθος λόγους μετά τις τρελές αντιδράσεις του για το VAR στο ματς της Τότεναμ με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ωστόσο, δήλωσε πως όταν γίνεται λάθος και κάποιος έχει παρακολουθήσει κάποιος το βίντεο από την στιγμή που έχει προκαλέσει αμφιβολίες, τότε δεν μπορεί να το δεχθεί...

«Κι εγώ κάνω λάθη και οι παίκτες κάνουν λάθη και οι διαιτητές κάνουν λάθη. Από αυτούς στο VAR δεν το δέχομαι γιατί κι εγώ όταν παίζω Playstation δεν κάνω λάθη. Κάνω λάθη μόνο όταν είμαι στην άκρη του γηπέδου. Οι διαιτητές κάνουν λάθη και το σέβομαι γιατί είναι πολύ δύσκολο και η δράση τρέχει με 200χλμ./ώρα, αλλά όταν έχουν όλη την ώρα στη διάθεσή του να το δουν, δεν μπορώ να το δεχθώ με ευκολία. Και μας τιμωρεί πολύ το VAR» ήταν τα λόγια του...

"I don't accept mistakes made by the video referee. Because when I play Playstation I don't make mistakes."

Jose Mourinho will never accept mistakes made by VAR referees. pic.twitter.com/8BqwbKNzCc

