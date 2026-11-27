Μπρούνο Φερνάντες: Ανανέωσε με τη Γιουνάιτεντ έως το 2028, ανοικτή η πώληση το καλοκαίρι
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπρούνο Φερνάντες μπορεί να μην έχουν καταλήξει ακόμα σε συμφωνία, όμως οι Κόκκινοι Διάβολοι προχώρησαν σε μια λύση που θα τους επιτρέψει να κερδίσουν παράταση χρόνου.
Σύμφωνα με το «Athletic», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενεργοποίησε την οψιόν ανανέωσης που υπήρχε στο τρέχον συμβόλαιο με τον Πορτογάλο και τον δέσμευσε έως το καλοκαίρι του 2028, απομακρύνοντας έτσι τον κίνδυνο να τον χάσει ελεύθερο το προσεχές καλοκαίρι.
Το δημοσίευμα, ωστόσο, προσθέτει πως η αυτή η κίνηση των Κόκκινων Διάβολων δεν αποκλείει το ενδεχόμενο πώλησης του Μπρούνο στο θερινό μεταγραφικό παζάρι. Εφόσον ο αρχηγός πει οριστικό «όχι» στην υπογραφή νέου συμβολαίου, τότε είναι εξαιρετικά πιθανό να είναι διαθέσιμος στην αγορά από τον Ιούνιο.
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Με την ενεργοποίηση της οψιόν, ωστόσο, η Γιουνάιτεντ κατάφερε να εξασφαλίσει πως δεν θα τον χάσει ελεύθερο το 2027 και θα βάλει ένα ποσό στα ταμεία της, σε περίπτωση που οι δυο πλευρές αποφασίσουν να πάρουν διαζύγιο στο τέλος της σεζόν.
🚨 EXCL: Manchester United activate option to extend Bruno Fernandes contract. Deal previously ran until next summer - now June 2028. Protects both parties but does not rule out 32yo midfielder leaving in 2027, just ensures fee if #MUFC sell @TheAthleticFC https://t.co/4s8KalM9G7— David Ornstein (@David_Ornstein) November 27, 2026
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