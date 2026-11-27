Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενεργοποίησε την οψιόν επέκτασης του Μπρούνο Φερνάντες έως το 2028, όμως η πώληση του Πορτογάλου το προσεχές καλοκαίρι παραμένει πιθανή.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπρούνο Φερνάντες μπορεί να μην έχουν καταλήξει ακόμα σε συμφωνία, όμως οι Κόκκινοι Διάβολοι προχώρησαν σε μια λύση που θα τους επιτρέψει να κερδίσουν παράταση χρόνου.

Σύμφωνα με το «Athletic», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενεργοποίησε την οψιόν ανανέωσης που υπήρχε στο τρέχον συμβόλαιο με τον Πορτογάλο και τον δέσμευσε έως το καλοκαίρι του 2028, απομακρύνοντας έτσι τον κίνδυνο να τον χάσει ελεύθερο το προσεχές καλοκαίρι.

Το δημοσίευμα, ωστόσο, προσθέτει πως η αυτή η κίνηση των Κόκκινων Διάβολων δεν αποκλείει το ενδεχόμενο πώλησης του Μπρούνο στο θερινό μεταγραφικό παζάρι. Εφόσον ο αρχηγός πει οριστικό «όχι» στην υπογραφή νέου συμβολαίου, τότε είναι εξαιρετικά πιθανό να είναι διαθέσιμος στην αγορά από τον Ιούνιο.

Με την ενεργοποίηση της οψιόν, ωστόσο, η Γιουνάιτεντ κατάφερε να εξασφαλίσει πως δεν θα τον χάσει ελεύθερο το 2027 και θα βάλει ένα ποσό στα ταμεία της, σε περίπτωση που οι δυο πλευρές αποφασίσουν να πάρουν διαζύγιο στο τέλος της σεζόν.