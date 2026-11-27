Τζέιμι Ρέντναπ: «Ο Ποτσετίνο είχε έναν Αργεντινό σκύλο μέσα του, τώρα χαιρετάει τους πάντες»
Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο έχει ξεκινήσει την πορεία του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με μία ισοπαλία και μία ήττα, με τον Τζέιμι Ρέντναπ να σχολιάζει σε podcast ότι ο νέος προπονητής του αγγλικού συλλόγου έχει... παραγίνει καλός!
Μιλώντας στον Overlap Daily, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ανέφερε πως «όταν ήταν στη Σαουθάμπτον και την Τότεναμ και με κοιτούσε, ήταν σαν να είχε έναν Αργεντινό σκύλο μέσα του. Ξέρεις πώς είναι οι Αργεντινοί το καλοκαίρι, τους βλέπουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Και τον βλέπω τώρα και κάνει high five με όλους, φοράει βραχιολάκια και σκουφάκι, νομίζω ότι έχει παραγίνει καλός. Είναι ένας καλός τύπος, τον έχω γνωρίσει, αλλά νιώθω πως τώρα θέλει να είναι φίλος με όλους. Μπορεί να κάνω λάθος αλλά έχει σημασία; Κοιτάξτε τους καλύτερους προπονητές που είχαμε».
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"I look at him now and he's high-fiving everyone, he's got the bracelets on, he's got the barnet. I think he's gone too nice!" 😠 Jamie and Tim think Pochettino needs to be more ruthless to succeed at Man United. https://t.co/Fe7qUC1eSK— Overlap Daily (@overlapdaily_) November 25, 2026
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