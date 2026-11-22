Η ήττα στο «Άνφιλντ» κράτησε δέσμια τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην επικίνδυνη ζώνη, με τους Κόκκινους Διάβολους να παραμένουν παγιδευμένοι στην 19η θέση της Premier League.

Ούτε η άφιξη του Μαουρίσιο Ποτσετίνο στον πάγκο μπόρεσε να της αλλάξει τη μοίρα. Τουλάχιστον, όχι άμεσα... Στο ντεμπούτο του Αργεντινού στον πάγκο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνετρίβη με 4-0 από τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» κι έδωσε συνέχεια στην κατηφόρα που την έχει οδηγήσει στην επικίνδυνη ζώνη της βαθμολογίας.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι μετρούν ένα τραγικό απολογισμό με μόλις μια νίκη σε 11 αγωνιστικές στην Premier League και με συγκομιδή μόλις οκτώ βαθμών έχουν βυθιστεί στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας, βάζοντας από κάτω τους μόνο την Κρίσταλ Πάλας.

Πρόκειται για τη χειρότερη εκκίνηση του συλλόγου στο αγγλικό πρωτάθλημα τα τελευταία 40 χρόνια, αλλά τα αρνητικά ρεκόρ δεν σταματούν εδώ. Μετά την τεσσάρα, άλλωστε, από τη Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει πλέον το χειρότερο παθητικό με 34 γκολ στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα και ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο γνωρίζει από πρώτο χέρι το Νο.1 πρόβλημα που καλείται να διορθώσει.

Η ανάγκη για άμεση αντίδραση πάντως γίνεται όλο και πιο επιτακτική κάθε εβδομάδα που περνάει, καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραμένει βυθισμένη στα τάρταρα της Premier League και σέρνει την ιστορία της στο χώμα...