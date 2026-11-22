Χειρότερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ήξερε εξαρχής πως το ντεμπούτο του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα είναι δύσκολο, εντούτοις τέτοιο εφιαλτικό ξεκίνημα σίγουρα δεν ήθελε να το σκέφτεται...

Στο όγδοο μόλις λεπτό του ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, ο Γιορό αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για φάουλ στον Ίσακ, με τον Σόμποσλαϊ να εκτελεί απευθείας και να σκοράρει για το 1-0 στο 10'.

Στο 13' δε, τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα, καθώς ο Βιρτς διπλασίασε τα τέρματα των Κόκκινων, οι οπαδοί των οποίων ξεκίνησαν να τραγουδούν «θα απολυθείς το πρωί» στον Αργεντινό...