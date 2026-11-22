Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: 2-0 στο 13' στο ντεμπούτο Ποτσετίνο
Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ήξερε εξαρχής πως το ντεμπούτο του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα είναι δύσκολο, εντούτοις τέτοιο εφιαλτικό ξεκίνημα σίγουρα δεν ήθελε να το σκέφτεται...
Στο όγδοο μόλις λεπτό του ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, ο Γιορό αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για φάουλ στον Ίσακ, με τον Σόμποσλαϊ να εκτελεί απευθείας και να σκοράρει για το 1-0 στο 10'.
Στο 13' δε, τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα, καθώς ο Βιρτς διπλασίασε τα τέρματα των Κόκκινων, οι οπαδοί των οποίων ξεκίνησαν να τραγουδούν «θα απολυθείς το πρωί» στον Αργεντινό...
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Mauricio Pochettino watching Leny Yoro get sent off in the eighth minute of his first game in charge 🫣 https://t.co/1GoTbtlAff— ESPN UK (@ESPNUK) November 22, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.