Κωνσταντής Τζολάκης: Αποθέωση μετά την εμφάνιση με Μπράιτον
Μία ακόμη τρομερή εμφάνιση από τον Κωνσταντή Τζολάκη με τη φανέλα της Χαλ, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να κατεβάζει ρολά και να συμβάλει τα μέγιστα στο να νικήσει η ομάδα του την Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα.
Και μπορεί πλέον οι φίλοι της Premier League να έχουν μάθει πόσο αποτελεσματικός είναι ο άλλοτε γκολκίπερ του Ολυμπιακού, ωστόσο απογεύματα όπως αυτό τους αναγκάζουν να αποθεώσουν εκ νέου τον 24χρονο ποδοσφαιριστή.
«Ο Τζολάκης θα μπορούσε να σώσει τον γάμο μου» διαβάζει κανείς μεταξύ άλλων στο Twitter, με άλλους να τον συγκρίνουν με τον Νόιερ, άλλους με τον Χιγκίτα και άλλους με τον Όμπλακ. Η δε Premier League, ανέβασε μία φωτογραφία του με τη λεζάντα «Κωνσταντίνος Τζολάκης. Αυτό. Αυτό είναι το tweet».
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Konstantinos Tzolakis could have saved my marriage.— Paddy Power (@paddypower) November 22, 2026
Sergej Jakirovic talking to Tzolakis at half time 🤝 https://t.co/rlqL3lHF1m— Coral (@Coral) November 22, 2026
What a performance from Konstantinos Tzolakis...what a keeper #hullcity have themselves. 👏👏 #HULBHA https://t.co/Z8n6duJQhQ— JamieMcn7 (@jamiejammo7) November 22, 2026
This Tzolakis performance https://t.co/7fH1OhLeO8— AFC~GUY🇳🇬 (@ONLY_AFC69) November 22, 2026
🚨🇬🇷 Konstantinos Tzolakis (24) made SEVEN saves against Brighton FC and kept a clean sheet! ✅ Brilliant performance by the Hull City goalkeeper!👏 https://t.co/8GbRrB1rdb— EuroFoot (@eurofootcom) November 22, 2026
Yo sé que muchos estáis viendo al Barcelona pero es mi deber decir esto. TZOLAKIS. El portero que más para de toda la Premier, aunque lo increíble es qué nivel de paradas. Vaya descubrimiento este curso. 24 años, griego. Alguien va a meter bastante pasta aquí. https://t.co/1AMlSv15cv— Álvaro de Grado (@AlvarodeGrado) November 22, 2026
Konstantinos Tzolakis. That's it. That's the tweet. https://t.co/COcf67FWzh— Premier League (@premierleague) November 22, 2026
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