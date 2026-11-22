Ο Κωνσταντής Τζολάκης κατέβασε ρολά στη νίκη της Χαλ επί της Μπράιτον και τα social media υποκλίθηκαν εκ νέου στον Έλληνα τερματοφύλακα.

Μία ακόμη τρομερή εμφάνιση από τον Κωνσταντή Τζολάκη με τη φανέλα της Χαλ, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να κατεβάζει ρολά και να συμβάλει τα μέγιστα στο να νικήσει η ομάδα του την Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα.

Και μπορεί πλέον οι φίλοι της Premier League να έχουν μάθει πόσο αποτελεσματικός είναι ο άλλοτε γκολκίπερ του Ολυμπιακού, ωστόσο απογεύματα όπως αυτό τους αναγκάζουν να αποθεώσουν εκ νέου τον 24χρονο ποδοσφαιριστή.

«Ο Τζολάκης θα μπορούσε να σώσει τον γάμο μου» διαβάζει κανείς μεταξύ άλλων στο Twitter, με άλλους να τον συγκρίνουν με τον Νόιερ, άλλους με τον Χιγκίτα και άλλους με τον Όμπλακ. Η δε Premier League, ανέβασε μία φωτογραφία του με τη λεζάντα «Κωνσταντίνος Τζολάκης. Αυτό. Αυτό είναι το tweet».

Konstantinos Tzolakis could have saved my marriage. November 22, 2026

Sergej Jakirovic talking to Tzolakis at half time 🤝 https://t.co/rlqL3lHF1m — Coral (@Coral) November 22, 2026

What a performance from Konstantinos Tzolakis...what a keeper #hullcity have themselves. 👏👏 #HULBHA https://t.co/Z8n6duJQhQ November 22, 2026

This Tzolakis performance https://t.co/7fH1OhLeO8 — AFC~GUY🇳🇬 (@ONLY_AFC69) November 22, 2026

🚨🇬🇷 Konstantinos Tzolakis (24) made SEVEN saves against Brighton FC and kept a clean sheet! ✅ Brilliant performance by the Hull City goalkeeper!👏 https://t.co/8GbRrB1rdb — EuroFoot (@eurofootcom) November 22, 2026

Yo sé que muchos estáis viendo al Barcelona pero es mi deber decir esto. TZOLAKIS. El portero que más para de toda la Premier, aunque lo increíble es qué nivel de paradas. Vaya descubrimiento este curso. 24 años, griego. Alguien va a meter bastante pasta aquí. https://t.co/1AMlSv15cv November 22, 2026