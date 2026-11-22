Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης κατέβασε ρολά απέναντι στη Μπράιτον και με τις σούπερ επεμβάσεις του βοήθησε τη Χαλ να επιστρέψει στις νίκες με το τελικό 2-0.

Η Μπράιτον μπορεί να είχε τις ευκαιρίες και τις καλύτερες στιγμές για να πάρει τη νίκη απέναντι στη Χαλ, αλλά έπεσε πάνω στον εξαιρετικό Κωνσταντή Τζολάκη.

Ο Έλληνες γκολκίπερ κατέβασε ρολά σε όλο το ματς και κράτησε το μηδέν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, βοηθώντας τις Τίγρεις να κλέψουν ουσιαστικά τη νίκη με 2-0 γκολ στις καθυστερήσεις απέναντι στην εκνευρισμένη Μπράιτον.

Ο Τζολάκης δεν έκανε ούτε μια, ούτε δυο, αλλά επτά επεμβάσεις συνολικά απέναντι στους Γλάρους και κέρδισε το χειροκρότημα στην Premier League.

Αν ο ΜακΜπέρνι δεν είχε σκοράρει τα δυο της νίκης μάλιστα, το πιθανότερο είναι πως ο νεαρός γκολκίπερ θα έπαιρνε και το βραβείο του MVP για το τείχος που ύψωσε μπροστά από την εστία του.