Τζολάκης: Οι κρίσιμες επεμβάσεις που χάρισαν τη νίκη στη Χαλ
Η Μπράιτον μπορεί να είχε τις ευκαιρίες και τις καλύτερες στιγμές για να πάρει τη νίκη απέναντι στη Χαλ, αλλά έπεσε πάνω στον εξαιρετικό Κωνσταντή Τζολάκη.
Ο Έλληνες γκολκίπερ κατέβασε ρολά σε όλο το ματς και κράτησε το μηδέν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, βοηθώντας τις Τίγρεις να κλέψουν ουσιαστικά τη νίκη με 2-0 γκολ στις καθυστερήσεις απέναντι στην εκνευρισμένη Μπράιτον.
Ο Τζολάκης δεν έκανε ούτε μια, ούτε δυο, αλλά επτά επεμβάσεις συνολικά απέναντι στους Γλάρους και κέρδισε το χειροκρότημα στην Premier League.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Αν ο ΜακΜπέρνι δεν είχε σκοράρει τα δυο της νίκης μάλιστα, το πιθανότερο είναι πως ο νεαρός γκολκίπερ θα έπαιρνε και το βραβείο του MVP για το τείχος που ύψωσε μπροστά από την εστία του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.