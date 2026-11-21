Για τις δυσκολίες που πέρασε μίλησε ο Ρόναλντ Αραούχο, θυμίζοντας σε όλους πόσο σημαντική είναι η φροντίδα της ψυχικής υγείας.

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο «The Athletic», ο Ρόναλντ Αραούχο μίλησε για την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής του, αποκαλύπτοντας όσα πέρασε με την κατάθλιψη και τις απειλές που δέχθηκε ο ίδιος και η οικογένειά του.

Συγκεκριμένα ο 27χρονος Ουρουγουανός πέρασε περίπου 18 μήνες με προβλήματα ψυχικής υγείας, με την κατάσταση να κορυφώνεται μετά την αποβολή του στο παιχνίδι με την Τσέλσι, τον Νοέμβριο του 2025. Τότε αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα και να ζητήσει βοήθεια από ειδικούς.

«Τώρα που πέρασε ένας χρόνος, μπορώ να πω ότι το διάλειμμα ήταν μία από τις καλύτερες αποφάσεις της ζωής μου, γιατί ήταν αυτό που πραγματικά χρειαζόμουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, καθοριστική ήταν η στήριξη της οικογένειας και των φίλων του, η πίστη του στον θεό, αλλά και η βοήθεια των ειδικών: «Έμαθα να φροντίζω καλύτερα τον εαυτό μου. Πλέον απολαμβάνω αυτό που αγαπώ περισσότερο, περνάω χρόνο με την οικογένειά μου και ζω ευτυχισμένος».

Αξίζει να αναφέρουμε ακόμα πως ο 27χρονος αμυντικός μίλησε ακόμα και για τις απειλές που δεχόταν μέσω των social media, που έφτασαν μάλιστα σε σημείο να το απειλούν και για την ίδια του τη ζωή, αποκαλύπτοντας πως έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όσον αφορά το αγωνιστικό επίπεδο, ο Ουρουγουανός απολαμβάνει τη ζωή στο Μέρσεϊσαϊντ.. Όπως ανέφερε, από την πρώτη στιγμή οι συμπαίκτες του, το τεχνικό επιτελείο και οι φίλαθλοι τον έκαναν να αισθανθεί μέλος της οικογένειας της Λίβερπουλ: «Από τη στιγμή που έφτασα στη Λίβερπουλ, όλοι με αντιμετώπισαν σαν έναν δικό τους άνθρωπο. Μου έκαναν τα πάντα πιο εύκολα, τόσο οι συμπαίκτες μου όσο και το προσωπικό της ομάδας και οι φίλαθλοι. Είμαι πολύ ευγνώμων για την αγάπη που μου δείχνουν».

Ακόμα μίλησε και για το μέλλον του και το ενδεχόμενο να παραμείνει στην Αγγλία:«Νομίζω ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μιλήσουμε γι' αυτό. Προσπαθώ να παίρνω την κάθε ημέρα όπως έρχεται, να απολαμβάνω τη στιγμή και να κάνω αυτό που αγαπώ περισσότερο. Υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος και δεν εξαρτάται μόνο από έναν άνθρωπο, αλλά από πολλούς. Πρέπει να περιμένουμε και, όταν έρθει η ώρα, να πάρουμε την απόφαση που χρειάζεται»