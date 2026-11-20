Φαν Ντάικ: Άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το μέλλον του στη Λίβερπουλ - «Δεν έχω ιδέα»
Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ μίλησε στο Sky Sports και ξεκαθάρισε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια οριστική απόφαση σχετικά με τoν επόμενο σταθμό στην καριέρα του, μετά τη Λίβερπουλ.
Μάλιστα, χαρακτήρισε ανακριβή οποιαδήποτε πληροφορία παρουσιάζει ως δεδομένη την επόμενη ομάδα του, τονίζοντας πως ούτε ο ίδιος γνωρίζει πού θα βρίσκεται την επόμενη χρονιά.
«Ό,τι κι αν συμβεί μετά τη φετινή σεζόν, θα το δούμε. Αν κάποιος ισχυρίζεται ότι γνωρίζει τι θα κάνω την επόμενη χρονιά, δεν είναι αλήθεια. Δεν έχω ιδέα», ανέφερε.
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Στα 35 του χρόνια, ο Ολλανδός δεν αισθάνεται ότι πλησιάζει απαραίτητα στο τέλος της διαδρομής του. Αντιθέτως, υποστήριξε πως βρίσκεται σε καλή φόρμα, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη φυσική του κατάσταση και πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται για αρκετό καιρό ακόμη.
«Το σημαντικότερο πράγμα για μένα είναι να νιώθω καλά και να φροντίζω τον εαυτό μου και να έχω πολλά χρόνια ακόμα.
Ό,τι και να συμβεί στη νέα χρονιά, θα δούμε. Αλλά ήταν ένα απίστευτο ταξίδι και σχεδόν 10 χρόνια ήταν ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου και θα είμαι για πάντα ευγνώμων για οτιδήποτε συνέβη όλα αυτά τα χρόνια και αν παραταθεί, θα δούμε τότε, αν όχι τότε θα πω αντίο το καλοκαίρι».
🚨 Virgil van Dijk on his future: “Whatever is going to happen after this season, we will see. If anyone says that or put out that they know what I’m going to do next season, it’s not true: I have NO idea”. “The main thing for me is that I feel good and I’m looking after myself and have many more years”. “Whatever happens in the new ye are coming, we will see. But it’s been an incredible journey and almost 10 years and it’s been a big part of my life and I’ll forever be grateful for anything that happened over those years and if it’s getting extended we will see then, if not then I’m going to say goodbye in the summer”, told Sky.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2026
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