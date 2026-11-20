Η επόμενη ημέρα του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ αποτελεί ακόμη ερωτηματικό, καθώς ο αμυντικός της Λίβερπουλ δεν έχει καταλήξει στο αν θα συνεχίσει την καριέρα του στους «Reds» μετά το καλοκαίρι του 2027.

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ μίλησε στο Sky Sports και ξεκαθάρισε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια οριστική απόφαση σχετικά με τoν επόμενο σταθμό στην καριέρα του, μετά τη Λίβερπουλ.

Μάλιστα, χαρακτήρισε ανακριβή οποιαδήποτε πληροφορία παρουσιάζει ως δεδομένη την επόμενη ομάδα του, τονίζοντας πως ούτε ο ίδιος γνωρίζει πού θα βρίσκεται την επόμενη χρονιά.

«Ό,τι κι αν συμβεί μετά τη φετινή σεζόν, θα το δούμε. Αν κάποιος ισχυρίζεται ότι γνωρίζει τι θα κάνω την επόμενη χρονιά, δεν είναι αλήθεια. Δεν έχω ιδέα», ανέφερε.

Στα 35 του χρόνια, ο Ολλανδός δεν αισθάνεται ότι πλησιάζει απαραίτητα στο τέλος της διαδρομής του. Αντιθέτως, υποστήριξε πως βρίσκεται σε καλή φόρμα, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη φυσική του κατάσταση και πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται για αρκετό καιρό ακόμη.

«Το σημαντικότερο πράγμα για μένα είναι να νιώθω καλά και να φροντίζω τον εαυτό μου και να έχω πολλά χρόνια ακόμα.

Ό,τι και να συμβεί στη νέα χρονιά, θα δούμε. Αλλά ήταν ένα απίστευτο ταξίδι και σχεδόν 10 χρόνια ήταν ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου και θα είμαι για πάντα ευγνώμων για οτιδήποτε συνέβη όλα αυτά τα χρόνια και αν παραταθεί, θα δούμε τότε, αν όχι τότε θα πω αντίο το καλοκαίρι».