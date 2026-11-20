Ο ιδιοκτήτης της Χαλ, Ατζούν Ιλιτζαλί, τόνισε σε συνέντευξή του πως αν η ομάδα μείνει στην Premier League, θα αυξήσει την αξία της στα 500 εκατ. ευρώ.

Σε μια αν μη τι άλλο «προκλητική» δήλωση προχώρησε ο διοικητικός ηγέτης της Χαλ των Κωνσταντίνου Τζολάκη και Χρήστου Μουζακίτη, Ατζούν Ιλιτζαλί.

Ο Τούρκος ιδιοκτήτης του συλλόγου της Premier League βρέθηκε στο podcast του Τζέιμι Κάραχερ, WeAreTheOverlap, όπου αναφέρθηκε σε διάφορα ζητήματα που αφορούν την ομάδα του, η οποία τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται στην 13η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ωστόσο, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο των όσων είπε σχετίζεται με την αξία της ομάδας, το οποίο τόνισε πως προτίθεται να αυξήσει εντυπωσιακά, αν το κλαμπ παραμείνει στα «σαλόνια» του αγγλικού ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα, δήλωσε πως αν επιτευχθεί η παραμονή, τότε η αξία της θα ανέβει στα 500 εκατ. ευρώ τη νέα σεζόν!

«Θα δώσω τα πάντα για να παραμείνει η Χαλ Σίτι στην Premier League αυτή τη σεζόν. Είναι δύσκολο, καθώς πρέπει να ανταγωνιστούμε συλλόγους των οποίων η αξία του ρόστερ ανέρχεται στο 1,3 δισ. ευρώ, ενώ η δική μας αξία είναι 300 εκατ. ευρώ.

Αν καταφέρουμε να παραμείνουμε φέτος, θα αυξήσω την αξία του ρόστερ μας στα 500 εκατ. ευρώ για την επόμενη σεζόν».