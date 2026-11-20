Τσέλσι: Ο θρύλος του NFL, Τομ Μπρέιντι σε συζητήσεις για αγορά μετοχών
Σε συζητήσεις για αγορά πακέτου μετοχών της Τσέλσι φέρεται να βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Τομ Μπρέιντι, όπως αποκαλύπτουν αγγλικά (και όχι μόνο) μίντια.
Ο θρύλος του NFL που έχει κατακτήσει τον τίτλο του Αμερικανικού ποδοσφαίρου συνολικά 7 φορές στην καριέρα του, διατηρεί καλές σχέσεις με ανθρώπους του λονδρέζικου συλλόγου και συγκεκριμένα με τον Μπεχντάντ Εγκμπαλί, ένα από τα πιο ισχυρά διοικητικά μέλη.
Βάσει λοιπόν των ρεπορτάζ και όπως μεταδίδει -και- ο Μπεν Τζέικομπς, ο Μπρέιντι πούλησε τις μετοχές που κατείχε στην Μπέρμιγχαμ, με σκοπό να επενδύσει στους Μπλε. Όπως τονίζεται, παρότι οι αρμόδιοι της Τσέλσι δεν σχολίασαν κάτι επί του θέματος, ο σύλλογος φαίνεται να είναι ανοιχτός σε τέτοιου είδους επενδύσεις, αν φυσικά το απέναντι πρόσωπο πληροί τις προδιαγραφές.
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🚨 Tom Brady is in talks about buying a small stake in Chelsea, as @MattHughesMedia called. Brady sold a minority stake in Birmingham City earlier this month. Discussions are described by sources as positive and driven by the relationship between Chelsea co-owner Behdad Eghbali and Brady. Chelsea declined to comment. Chelsea's parent group BlueCo are open to the idea of microinvestment if the right stragegic partners present themselves. Chelsea Women have adopted a similar strategy. In February, Basketball star Giannis Antetokounmpo took a small stake in the club.— Ben Jacobs (@JacobsBen) November 20, 2026
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