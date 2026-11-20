Όπως μεταδίδουν στην Αγγλία, ο Τομ Μπρέιντι βρίσκεται σε συζητήσεις για την αγορά μετοχών της Τσέλσι.

Σε συζητήσεις για αγορά πακέτου μετοχών της Τσέλσι φέρεται να βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Τομ Μπρέιντι, όπως αποκαλύπτουν αγγλικά (και όχι μόνο) μίντια.

Ο θρύλος του NFL που έχει κατακτήσει τον τίτλο του Αμερικανικού ποδοσφαίρου συνολικά 7 φορές στην καριέρα του, διατηρεί καλές σχέσεις με ανθρώπους του λονδρέζικου συλλόγου και συγκεκριμένα με τον Μπεχντάντ Εγκμπαλί, ένα από τα πιο ισχυρά διοικητικά μέλη.

Βάσει λοιπόν των ρεπορτάζ και όπως μεταδίδει -και- ο Μπεν Τζέικομπς, ο Μπρέιντι πούλησε τις μετοχές που κατείχε στην Μπέρμιγχαμ, με σκοπό να επενδύσει στους Μπλε. Όπως τονίζεται, παρότι οι αρμόδιοι της Τσέλσι δεν σχολίασαν κάτι επί του θέματος, ο σύλλογος φαίνεται να είναι ανοιχτός σε τέτοιου είδους επενδύσεις, αν φυσικά το απέναντι πρόσωπο πληροί τις προδιαγραφές.