Δείτε όσα ανέφερε ο Φαμπιάν Χιρτσέλερ για τον Στέφανο Τζίμα και την επιστροφή του στη δράση.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά τον σοβαρό του τραυματισμό, ο Στέφανος Τζίμας φορτσάρει για την επιστροφή του στη δράση και ο Φαμπιάν Χιρτσέλερ αναφέρθηκε στην περίπτωση του Έλληνα μεσοεπιθετικού κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τη Χαλ του Κωνσταντίνου Τζολάκη.

«Ο Τζίμας είναι ένας ξεχωριστός χαρακτήρας, υπήρξαν στιγμές που ένιωσε μοναξιά, όμως η Μπράιτον στάθηκε στο πλευρό του και τον στήριξε. Η εικόνα του στις προπονήσεις ήταν πολύ εντυπωσιακή. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε να του δίνουμε τον χρόνο που χρειάζεται», ανέφερε ο προπονητής της Μπράιτον, με τον Έλληνα επιθετικό να έχει ενσωματωθεί ξανά στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων.

Η τελευταία συμμετοχή του Τζίμα με τους Γλάρους είχε καταγραφεί στις 3 Δεκεμβρίου 2025, όταν και είχε υποστεί ρήξη χιαστού στην ήττα (3-4) από την Άστον Βίλα.