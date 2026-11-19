Τη λύτρωση που ένιωσε όταν οι οπαδοί της Λίβερπουλ τον συγχώρεσαν για τη μεταγραφή του στην Τσέλσι περιέγραψε ο Φερνάντο Τόρες, μιλώντας σε podcast.

Σχεδόν 16 χρόνια μετά την «θορυβώδη» αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ με προορισμό την Τσέλσι, ο Φερνάντο Τόρες μίλησε πολύ ανοιχτά για όσα συνέβησαν τον Ιανουάριο του 2011, τότε που «πλήγωσε» τους οπαδούς των «Reds», με την αγάπη να είναι το μόνο που έμεινε στο φινάλε.

Μιλώντας στο podcast του Τζον Όλντριτζ, ο Ισπανός στραρ παραδέχτηκε πως δεν μετανιώνει για την απόφαση να φύγει από το «Άνφιλντ», αλλά μόνο για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την αποχώρησή του.

«Από την πρώτη μέρα ένιωσα σαν στο σπίτι μου και πολύ αγαπημένος. Με τον Στίβεν Τζέραρντ δίπλα μου όλα ήταν εύκολα. Ήξερα ότι θα μου έδινε την τέλεια πάσα. Δεν χρειαζόταν καν να μιλήσουμε. Ήταν ο καλύτερος παίκτης με τον οποίο έχω αγωνιστεί», ανέφερε αρχικά για τα πρώτα του χρόνια στη Λίβερπουλ.

Στη συνέχεια, εξήγησε πώς άρχισε να αλλάζει η κατάσταση στον σύλλογο, με τις αποχωρήσεις σημαντικών ποδοσφαιριστών και του Ράφα Μπενίτεθ να τον κάνουν να αμφιβάλλει για το μέλλον της ομάδας.

«Άρχισαν να πουλάνε τους καλύτερους παίκτες μας. Ο Τσάμπι Αλόνσο πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Χαβιέ Μασεράνο στην Μπαρτσελόνα. Ο Ράφα είχε επίσης φύγει. Ήταν σαν να αναρωτιέσαι: "Τι συμβαίνει εδώ;". Ήμασταν τόσο κοντά στην Premier League και το Champions League. Χρειαζόμασταν μόνο μερικές προσθήκες, αλλά οι παίκτες που έρχονταν δεν ήταν κορυφαίας ποιότητας».

Ο πλέον προπονητής της Κ-18 της Ατλέτικο έκανε αναφορά και στη συζήτηση που είχε με τον τότε αθλητικό διευθυντή της ομάδας, Νταμιέν Κομόλι, η οποία έπαιξε τον δικό της ρόλο στην απόφασή του: «Η εντύπωση που αποκόμισα ήταν ότι δεν τον ένοιαζε πραγματικά αν θα έφευγα. Μου είπε: "Αν βρούμε αντικαταστάτη, μπορείς να φύγεις". Δεν μου είπε ότι θα δημιουργήσουμε ένα νέο πρότζεκτ, ότι πρέπει να μείνω και πως θα φέρουμε συγκεκριμένους παίκτες».

🚨🚨🎙️| Fernando Torres on repairing his bond with Liverpool: "I still love the club, I love the city. To have the forgiveness of the Liverpool people means a lot to me." "It's like having 300kg less on my shoulders." ❤️ https://t.co/SIDYYS3EBv — CentreGoals. (@centregoals) November 19, 2026

Ο Τόρες επέλεξε τελικά την Τσέλσι, θεωρώντας πως εκεί θα είχε περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσει τίτλους. Ωστόσο, δεν είχε υπολογίσει την αντίδραση που θα προκαλούσε στους φίλους της Λίβερπουλ:«Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικός ήμουν για τους οπαδούς. Νόμιζα ότι ήμουν απλώς ένας ακόμη παίκτης. Όταν έφυγα, είδα τον πόνο στα πρόσωπά τους και αυτό με σκότωσε. Δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν μετανιώνει για την επιλογή του, αλλά για τον τρόπο που την επικοινώνησε: «Έκανα αυτό που πίστευα ότι ήταν σωστό για μένα εκείνη τη στιγμή. Μετανιώνω, όμως, που δεν είχα τον χρόνο να εξηγήσω τι σκεφτόμουν και να μιλήσω σωστά με τους νέους ιδιοκτήτες. Μετανιώνω επίσης που πλήγωσα τους οπαδούς της Λίβερπουλ».

Τέλος στάθηκε σε όσα έγινα στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση του Στίβεν Τζέραρντ το 2015. Η υποδοχή που του επιφύλαξαν οι φίλοι της ομάδας αποτέλεσε για εκείνον μια τεράστια ανακούφιση: «Αγαπώ ακόμα τον σύλλογο, αγαπώ την πόλη. Καταλαβαίνω όσους δεν με έχουν συγχωρέσει ακόμα, αλλά το γεγονός ότι είχα την ευκαιρία να εξηγήσω τη δική μου πλευρά της ιστορίας έκανε κάποιους να αλλάξουν γνώμη. Το ότι με συγχώρεσαν οι άνθρωποι της Λίβερπουλ σημαίνει πολλά για μένα. Είναι σαν να έφυγε ένα βάρος 300 κιλών από τους ώμους μου», κατέληξε.