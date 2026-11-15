Όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Ντέκλαν Ράις, είναι πολύ κοντά στο να ανανεώσει τη συνεργασία του με την Άρσεναλ.

Ο Ντέκλαν Ράις και η Άρσεναλ, όπως όλα δείχνουν, πρόκειται να ανανεώσουν τη συνεργασία τους στο άμεσο μέλλον, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Άγγλος σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Τα Τρία Λιοντάρια αντιμετωπίζουν σήμερα (15/11) την Ισπανία (21:45) στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του Nations League, με τον 27χρονο μέσο να απαντά μεταξύ άλλων και στο αν θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα των Κανονιέρηδων και μετά το 2028.

Όπως είπε, είναι χαρούμενος στο συγκεκριμένο κλαμπ και απο τη στιγμή που τα αισθήματα αυτά είναι αμοιβαία, είναι αισιόδοξος πως η συμφωνία για την παραμονή του είναι προ των πυλών.

Θυμίζουμε ότι ο ίδιος έφθασε στην Άρσεναλ το καλοκαίρι του 2023 ερχόμενος από τη Γουέστ Χαμ κι έκτοτε μετρά συνολικά 173 συμμετοχές με 22 γκολ και 36 ασίστ.

«Ήμουν πολύ τυχερός που κατάφερα να αγωνίζομαι σε τόσο υψηλό επίπεδο σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου. Είμαι ένας παίκτης που θέτει συνεχώς νέους στόχους και προσπαθεί πάντα για κάτι περισσότερο. Πάντα είχα σταθερότητα στις ομάδες που αγωνίζομαι. Ελπίζω ότι το νέο συμβόλαιό μου είναι προ των πυλών.

Είμαι πολύ τυχερός που βρίσκομαι σε έναν σύλλογο όπως η Άρσεναλ, όπου ο προπονητής δείχνει τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου κι έχω συμπαίκτες που μου δίνουν τόση ενέργεια και προσπαθούν για μένα. Είμαι πολύ τυχερός που δεν χρειάζεται να ανησυχώ για τέτοια ζητήματα. Αυτό κάνει το να παίζεις πολύ πιο εύκολο», είπε χαρακτηριστικά ο 27χρονος Άγγλος.