Χίρτσελερ: Οι δηλώσεις του Γερμανου τεχνικού για την επιστροφή του Τζίμα στις προπονήσεις
O Στέφανος Τζίμας ανεβάζει και πάλι ρυθμούς, καθώς επέστρεψε στις προπονήσεις της Μπράιτον, αφήνοντας πίσω του τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε από τον περασμένο Δεκέμβρη.
Ο τεχνικός των «γλάρων», Φάμπιαν Χίρτσελερ, σε δηλώσεις του στο «Sussex World», μίλησε για την επιστροφή του 20χρονου Έλληνα στις προπονήσεις, κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την προσαρμογή του στην ομάδα. Ωστόσο, παρά τη θετική εξέλιξη του νεαρού επιθετικού, παραμένει αμφίβολο αν θα βρεθεί στις επιλογές του προπονητή για την αναμέτρηση κόντρα στη Χαλ.
«Επέστρεψε στις προπονήσεις όσο εμείς απουσιάζαμε και, συνεπώς, τον βλέπω ξανά στο γήπεδο με την ομάδα μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων», δήλωσε συγκεκριμένα ο νεαρός προπονητής.
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