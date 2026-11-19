Το Gazzetta θυμάται τον Σίριλ Ρίτζις, έναν από τους πρώτους μαύρους παίκτες που έκαναν τη διαφορά στην Αγγλία, παίρνοντας τον ρατσισμό και μετατρέποντάς τον σε κίνητρο.

Ο Ρόνι Άλεν υπήρξε σπουδαίος σαν ποδοσφαιριστής, σημειώνοντας πάνω από 300 γκολ με τις φανέλες των Πορτ Βέιλ, Γουέστ Μπρομ και Κρίσταλ Πάλας μεταξύ των δεκαετιών του '40 και το '60. Αντιθέτως, σαν προπονητής δεν κατάφερε πολλά, έχοντας κυρίως σύντομα περάσματα από ομάδες όπως η Γουλβς, η Αθλέτικ Μπιλμπάο, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας αλλά και ο Παναθηναϊκός το 1980. Είχε πάντως να λέει, πως το... μάτι του έκοβε, τόσο που κατάφερε να εξασφαλίσει στην αγαπημένη του Γουέστ Μπρομ τον επιθετικό που θα έσκιζε τα αντίπαλα δίχτυα μεταξύ 1977 και 1984.



Ο λόγος για τον Σίριλ Ρίτζις. Ένας σέντερ φορ που γεννήθηκε το 1958 στη Γαλλική Γουιάνα και βρέθηκε σε ηλικία πέντε ετών στην Αγγλία, όταν η οικογένειά του ακολούθησε τον πατέρα του, που είχε μεταναστεύσει προκειμένου να βρει μία καλύτερη δουλειά και να εξασφαλίσει ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον για τα παιδιά του.



Η ζωή ήταν ζόρικη για τα παιδιά μεταναστών στη Μεγάλη Βρετανία, ειδικά για εκείνα που το χρώμα του δέρματός τους ήταν διαφορετικό. Ο ίδιος ο Ρίτζις πάντως προσπαθούσε να μην δίνει βάση στις δυσκολίες και έβρισκε διέξοδο στον αθλητισμό, παίζοντας ποδόσφαιρο και κρίκετ. Όταν τελείωσε το σχολείο, στο Χάρλσντεν, εκπαιδεύτηκε στον οργανισμό City and Guilds και πήρε δίπλωμα ηλεκτρολόγου. Εντέλει, δεν θα το χρησιμοποιούσε και πολύ....

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού που θα πλήρωνε από την τσέπη του

Βλέπετε, παράλληλα αγωνιζόταν στις μικρές κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου, αρχικά στη Μόουζλι και εν συνεχεία στη Χέιζ. Εκεί ήταν που τον ανακάλυψε ο Άλεν, που τότε εκτελούσε χρέη αρχισκάουτ στη Γουέστ Μπρομ. Οι άνθρωποι των Μπάγκις δίσταζαν να δαπανήσουν το πεντοχίλιαρο που αξίωνε ο σύλλογος της Isthmian League προκειμένου να αποδεσμεύσει τον 19χρονο τότε Ρίτζις, όμως ο Άλεν ήταν ανένδοτος και έφτασε στο σημείο να προτείνει να πληρώσει από την τσέπη του τις 5.000 λίρες, προκειμένου να μη χαθεί ο παίκτης!



Κάπου εκεί, η ζωή του Ρίτζις άλλαξε ριζικά. Εξαρχής έδειξε πως δεν χρειαζόταν χρόνο προσαρμογής και ξεκίνησε να σκοράρει ασταμάτητα, αποτελώντας σημείο αναφοράς στην επιθετική γραμμή της Γουέστ Μπρομ. Την ίδια περίοδο, δύο ακόμη μαύροι ποδοσφαιριστές θα κατέφταναν στο Χόθορνς, με τους Λόρι Κάνιγχαμ και Μπρέντον Μπάτσον να δημιουργούν την τριάδα που έμεινε στην ιστορία ως The Three Degrees και έγινε μέχρι και άγαλμα στην περιοχή.





Την εποχή εκείνη, στη Νότιγχαμ Φόρεστ έβρισκε κανείς τον Βιβ Άντερσον, ακόμη έναν μαύρο ποδοσφαιριστή, που έγινε ο πρώτος που κλήθηκε στην εθνική ομάδα της Αγγλίας το 1978. Ο Κάνιγχαμ θα ακολουθούσε έναν χρόνο αργότερα, όταν πήρε και μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης (!) με τον Ρίτζις να καλείται εντέλει στα Τρία Λιοντάρια το 1982. Σε μία περίοδο κοινωνικών αναταραχών στην Αγγλία, ο ρατσισμός αποτελούσε τεράστιο πρόβλημα για εκπροσώπους της μαύρης κοινότητας στη χώρα, με τον φορ της Γουέστ Μπρομ να το βιώνει εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

«Αν πατήσεις το πόδι σου στο Γουέμπλεϊ...»

Όταν έγινε γνωστή η είδηση της κλήσης του στην εθνική ομάδα, έλαβε έναν φάκελο ο οποίος περιλάμβανε μία σφαίρα και ένα απειλητικό μήνυμα. «Αν πατήσεις το πόδι σου στο χορτάρι του Γουέμπλεϊ, θα αποκτήσεις μία στο γόνατό σου». Το έδειξε στους συμπαίκτες του και γέλασε μαζί τους. Χρόνια αργότερα, την είχε ακόμα στην κατοχή του. «Την κράτησα σαν μια υπενθύμιση για το κακό που έχουν μερικοί άνθρωποι μέσα τους». Ο ρατσιστικός οχετός δεν μπορούσε να σταματήσει τον γιο μεταναστών από τη Νότια Αμερική, που θα μετρούσε πέντε διεθνείς συμμετοχές μέχρι το 1987, ενώ από το 1984 θα αποτελούσε πια παίκτη της Κόβεντρι, που είχε δώσει τότε 250.000 λίρες για να τον κάνει δικό της, μετά από 112 γκολ σε 297 συμμετοχές με τους Μπάγκις.

It’s eight years ago today that Cyrille Regis sadly passed away. He scored some crackers! https://t.co/LolHdJx9pP — TV Football 1968-92 (@1968Tv) January 14, 2026



«Πώς μπορούσα να απαντήσω στον ρατσισμό; Με το ταλέντο μου. Όση περισσότερη κακομεταχείριση δεχόμουν, τόσο περισσότερο θυμό διοχέτευα στις εμφανίσεις μου», θα έλεγε, μένοντας στην Κόβεντρι έως το 1991, με απολογισμό 61 τερμάτων σε 282 ματς, καθώς και ένα Κύπελλο Αγγλίας το 1987.



Στα τελευταία χρόνια της καριέρας του, θα περνούσε από Άστον Βίλα, Γουλβς, Γουίκομ και Τσέστερ, πριν αποσυρθεί το 1996 σε ηλικία 38 ετών. Τις επόμενες δύο δεκαετίες της ζωής του, θα είχε ως βάση το Μπέρμιγχαμ και θα παρέμενε κοντά στο ποδόσφαιρο από διάφορους ρόλους, όντας παράλληλα αφοσιωμένος στη θρησκεία. Ο θάνατος του Κάνιγχαμ σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία το 1989 είχε φέρει τον Ρίτζις κοντά στον Θεό, εκεί όπου παρέμεινε μέχρι τον θάνατό του σε ηλικία σχεδόν 60 ετών το 2018, μετά από καρδιακή προσβολή.