Η Μπράιτον ανέβασε βίντεο από την επιστροφή του Στέφανου Τζίμα στις προπονήσεις, ο οποίος γύρισε στην κανονικότητα από την προηγούμενη εβδομάδα.

Μετά από έναν προσωπικό Γολγοθά που κράτησε για έντεκα μήνες, ο Στέφανος Τζίμας βλέπει επιτέλους το τέλος του τούνελ. Ο Έλληνας επιθετικός χρειάστηκε να σφίξει τα δόντια μετά τη ρήξη χιαστού που τον κράτησε εκτός για περίπου έναν χρόνο από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, όμως πλέον μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του.

Από την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας, ο νεαρός φορ επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις της Μπράιτον κι έκανε ασκήσεις με τη μπάλα, με τον αγγλικό σύλλογο να εκμεταλλεύεται τη διακοπή για να αναρτήσει ένα βίντεο αφιερωμένο στην επιστροφή του Τζίμα σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Με ένα διαυγές χαμόγελο χαραγμένο στα χείλη, ο 20χρονος έκανε μια θερμή αγκαλιά με τον προπονητή του, Φαμπιάν Χίρτσελερ, ενώ δέχθηκε το γνωστό «φατούρο» από τους συμπαίκτες του, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό πίσω στις ομαδικές προπονήσεις.