Σύμφωνα με τους Financial Times, η Μάντσεστερ Σίτι πιθανότατα εντός Ιανουαρίου θα γνωρίζει αν και πώς θα τιμωρηθεί.

Η δεύτερη διακοπή των Εθνικών ομάδων για τη σεζόν 2026-2027 φέρνει και πάλι στο επίκεντρο τη Μάντσεστερ Σίτι, με αφορμή φυσικά τις 115 παραβάσεις της, για το διάστημα 2009-2018.

Οι Πολίτες έχουν προχωρήσει σε έφεση για την απόφαση ενοχής τους από το αρμόδιο όργανο της Premier League και πλέον, σύμφωνα με τα νεότερα ρεπορτάζ, γνωρίζουμε πότε θα υπάρξουν οι εν λόγω αποφάσεις (απόρριψης της έφεσης ή ανατροπής των κατηγοριών).

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι γαλάζιοι του Μάντσεστερ θα... υπερασπιστούν την πλευρά τους στα μέσα Δεκέμβρη. Από εκεί και πέρα και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «Η ανεξάρτητη επιτροπή αναμένεται να εκδώσει την ετυμηγορία της επί της έφεσης στις αρχές του επόμενου έτους, ενώ θα ακολουθήσει απόφαση σχετικά με τις κυρώσεις».

Επομένως, στις αρχές του 2027 όλες οι πλευρές αναμένεται να γνωρίζουν την απόφαση, ωστόσο υπογραμμίζεται πως είναι άγνωστο το πότε θα τεθούν σε ισχύ οι πιθανές τιμωρίες για τη Σίτι, που πιθανότατα θα είναι μια αρκετά μεγάλη αφαίρεση βαθμών.