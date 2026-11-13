Δημοσίευμα της Telegraph αποκαλύπτει ποιο λάθος θεωρούν πως έκαναν οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα τελευταία χρόνια.

Ο Μάικλ Κάρικ δεν μακροημέρευσε ως μόνιμος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να τον αντικαθιστά και να έχει μπροστά του τη δύσκολη αποστολή να επαναφέρει τους Κόκκινους Διαβόλους στον ίσιο δρόμο - βγάζοντάς τους αρχικά από τη ζώνη του υποβιβασμού της Premier League.

Ο Αργεντινός θα γίνει ο όγδοος μόνιμος κόουτς του αγγλικού συλλόγου στη μετά Φέργκιουσον εποχή, με την Telegraph να αναφέρει πως οι ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ θεωρούν πως υπέπεσαν σε ένα συγκεκριμένο σφάλμα στο πρόσφατο παρελθόν, το οποίο οδήγησε τον σύλλογο στα ζόρια που τραβάει τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο Ολντ Τράφορντ μετάνιωσαν την απόφαση να ανανεώσουν τη συνεργασία τους τον Έρικ Τεν Χαγκ το 2024, όταν παρασύρθηκαν από την κατάκτηση του FA Cup απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Ολλανδός απολύθηκε εντέλει τον Οκτώβριο, με τον Ρούμπεν Αμορίμ να τον αντικαθιστά ανεπιτυχώς και τον Κάρικ να διαδέχεται τον Πορτογάλο.

Στο Μάντσεστερ εκτιμούν ότι αν είχαν αποδεσμεύσει το καλοκαίρι του '24 τον Τεν Χαγκ, θα είχαν προχωρήσει στην πρόσληψη του Τόμας Τούχελ ή του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι. Ενδεχομένως λοιπόν, να μην είχαμε φτάσει ποτέ στην έλευση Αμορίμ στο Ολντ Τράφορντ, ούτε στη θητεία του Κάρικ, με αμφότερες να μην ωφελούν τον σύλλογο.