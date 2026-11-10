Βίτορ Περέιρα: «Ξύπνησα μέσα στη νύχτα και τα παιδιά μου είπαν “μπαμπά, απολύθηκες” - Δεν πιστεύω πως ήταν απόφαση Μαρινάκη»

Ο Βίτορ Περέιρα μίλησε για την ξαφνική απόλυσή του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ το καλοκαίρι.

Ο Βίτορ Περέιρα ήταν πεπεισμένος ότι η συνεργασία του με τη Νότιγχαμ Φόρεστ θα συνεχιζόταν και τη σεζόν 2026/27, εντούτοις στις 30 Ιουνίου, ο αγγλικός σύλλογος εκμεταλλεύτηκε την ύστατη στιγμή μία ρήτρα που υπήρχε στη συμφωνία των δύο πλευρών, απομακρύνοντάς τον για χάρη του Όλιβερ Γκλάσνερ.

Λίγους μήνες μετά, ο Πορτογάλος παραμένει χωρίς ομάδα και έδωσε εκτενή συνέντευξη στο Zero Zero, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην απόλυσή του από τη Νότιγχαμ, εκτιμώντας μάλιστα πως δεν ήταν απόφαση του Βαγγέλη Μαρινάκη, όπως είχε γραφτεί τότε.

Όπως είπε, «δεν υπήρχε τίποτα, κανένα σημάδι. Μηδέν. Άρχισα να υποδεικνύω τους παίκτες που ήθελα για την επόμενη σεζόν, το πλάνο για τις θέσεις στις οποίες έπρεπε να ενισχυθούμε, επέλεξα την προετοιμασία στο Αλγκάρβε, το φιλικό με τη Σπόρτινγκ, το φιλικό με τη Βιτόρια Γκιμαράες. Όλα αυτά έγιναν την προτελευταία ημέρα πριν από εκείνο το περίφημο μέιλ.

Μάλιστα, με πήραν τηλέφωνο από τον σύλλογο και με ρώτησαν αν ήθελα να ταξιδέψω την ίδια ημέρα για το τουρνουά της Ουντινέζε, με τη συμμετοχή της Μπαρτσελόνα, ή αν προτιμούσα να φύγω την προηγούμενη. Τους είπα να αναχωρήσουμε το πρωί και να επιστρέψουμε μετά το τελευταίο παιχνίδι των 45 λεπτών, ώστε να κάνουμε προπόνηση στο Νότιγχαμ την αμέσως επόμενη ημέρα. Και όλα αυτά την παραμονή της απόλυσής μου! Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχα βρεθεί στο Λονδίνο με τη διοίκηση. Καθίσαμε στο τραπέζι και τα συμφωνήσαμε όλα.

Είχα ξεχάσει ακόμη και την περίφημη ρήτρα. Δεν μου πέρασε καν από το μυαλό. Ξύπνησα μέσα στη νύχτα, με τα παιδιά μου να βρίσκονται κάτω, στο σαλόνι. Άκουσα θόρυβο, κατέβηκα και μου είπαν "μπαμπά, απολύθηκες". Αυτό ήταν. Έτσι συνέβη. Είμαι πεπεισμένος ότι η απόφαση δεν ήταν του ιδιοκτήτη. Οι άνθρωποι γύρω του τού δημιούργησαν την εντύπωση ότι, αν ήθελαν να είναι πιο φιλόδοξοι, η καλύτερη επιλογή ήταν να επενδύσουν στον Όλιβερ Γκλάσνερ.

Σέβομαι τη δουλειά του, έχει κατακτήσει ένα Europa League, αλλά μετά από όσα είχαμε πετύχει εκεί... Έπρεπε τουλάχιστον να δεχτώ ένα τηλεφώνημα. Αυτό ήταν το ελάχιστο που μπορούσαν να κάνουν. Να με ευχαριστήσουν, να μου πουν ότι επιλέγουν κάτι διαφορετικό και να προχωρήσουμε. Όχι όμως με αυτόν τον τρόπο».