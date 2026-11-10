Η Άρσεναλ και η Ατλέτικο Μαδρίτης προετοιμάζονται για την μεταγραφική περίοδο εξετάζοντας την ανταλλαγή του Χούλιαν Άλβαρες με τον Μάρτιν Θουμπιμέντι.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σενάρια της μεταγραφικής σεζόν έπεσε στο... τραπέζι, καθώς Άρσεναλ και Ατλέτικο Μαδρίτης εξετάζουν μια ανταλλαγή που θα αλλάξει τα δεδομένα σε La Liga και Premier League.

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, οι δύο σύλλογοι συζητούν το ενδεχόμενο μιας ανταλλαγής που θα φέρει τον Μάρτιν Θουμπιμέντι στη Μαδρίτη και τον Χούλιαν Άλβαρες να παίρνει τον δρόμο της επιστροφής στην Αγγλία για λογαριασμό των «κανονιέρηδων».

Ο Ισπανός μέσος που αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2025 αντί 70 εκατ. ευρώ όμως αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό στη μεσαία γραμμή της ομάδας του Λονδίνου, κάτι που έχει περιορίσει το χρόνο συμμετοχής του. Η προοπτική μετακίνησης του στην Ατλέτικο Μαδρίτης, φαίνεται να ικανοποιεί την επιθυμία των «ροχιμπλάνκος» για ενίσχυση του άξονά τους.

Από την άλλη, ο Χούλιαν Άλβαρες, διανύει μια περίεργη περίοδο στην Ισπανία καθώς μετρά 2 γκολ σε 12 συμμετοχές, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν βρίσκεται στην καλύτερα κατάσταση, αν λάβουμε υπόψη τα στατιστικά του από τις προηγούμενες σεζόν. Να θυμίσουμε ότι το περασμένο καλοκαίρι, είχε γίνει μεγάλος ντόρος με την περίπτωση του καθώς ήταν να πάει στην Μπαρτσελόνα και έπειτα από διαπραγματεύσεις-θρίλερ, παρέμεινε στην πρωτεύουσα.