Ο Ρόι Κιν «επιτέθηκε» κατά του Μάικλ Κάρικ, μετά το νέο αρνητικό αποτέλεσμα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο πρωτάθλημα και την ισοπαλία στα... χαζομέρια κόντρα στην Άστον Βίλα.

Ο Ρόι Κιν επέκρινε τον Μάικλ Κάρικ, αφότου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δέχτηκε τέσσερα γκολ στην... δραματική ισοπαλία με σκορ 4-4 κόντρα στην Άστον Βίλα στο Ολντ Τράφορντ την Κυριακή (08/11).

Μιλώντας στο Sky Sports μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο πρώην αρχηγός των «κόκκινων διαβόλων» παρομοίασε τον Άγγλο τεχνικό με πολιτικό, κατηγορώντας τον ότι μιλάει πολύ, χωρίς ωστόσο να δίνει σαφείς απαντήσεις ή να λέει κάτι ουσιαστικό αναφορικά με τα προβλήματα της ομάδας.

«Θαυμάζω τους ανθρώπους που είναι τόσο χαλαροί. Μακάρι να ήμουν κι εγώ έτσι χαλαρός! Βλέπω τον Κάρικ και λέει, "πρέπει απλώς να δέσουμε". Λέω, "να δέσουμε"; Θα έπρεπε να χτυπάς κεφάλια! Μιλάει πολύ αλλά δεν λέει τίποτα ουσιαστικό. Δεν ξέρω αν αυτό είναι τακτική. Μοιάζει με πολιτικό», σημείωσε ο Κιν, απαιτώντας άμεσες βελτιώσεις από την άμυνα της Γιουνάιτεντ, που δέχθηκε 4 τέρματα μέσα σε μόλις 53 λεπτά.

Βέβαια, αν και επαίνεσε την αποφασιστικότητα των παικτών να ανακάμψουν από το 0-2 και το 2-4 αντίστοιχα, ο άλλοτε διεθνής μέσος επέμεινε ότι η απόδοση παρέμεινε πολύ κάτω από το απαιτούμενο επίπεδο. «Τι περιμένουμε να αλλάξει τις επόμενες εβδομάδες και μήνες; Πάνω σε τι εργάζονται; Πρέπει να κάνουν πολύ καλύτερα από αυτό», πρόσθεσε.

"Should be banging heads!" 😡 Roy Keane discusses how Manchester United can improve their form https://t.co/r7JZzj62LD November 8, 2026

Για την ιστορία, η ισοπαλία αυτή άφησε την Γιουνάιτεντ στην 18η θέση του πρωταθλήματος και τη ζώνη του υποβιβασμού, με μόλις μία νίκη στο πρωτάθλημα μετά από 10 αγωνιστικές.