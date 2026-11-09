Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η αφοπλιστική απάντηση του Κάρικ για το μέλλον του (vid)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η αφοπλιστική απάντηση του Κάρικ για το μέλλον του (vid)

Επιμέλεια:  Μανώλης Μακρόπουλος
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η αφοπλιστική απάντηση του Κάρικ για το μέλλον του (vid)
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Σε δηλώσεις του μετά την ισοπαλία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Άστον Βίλα (4-4), ο Μάικλ Κάρικ ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να παραιτηθεί.

Η κατάσταση στο εσωτερικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δείχνει να μυρίζει... μπαρούτι, μετά και την εντός έδρας -δραματική- ισοπαλία με 4-4 κόντρα στην Άστον Βίλα το απόγευμα της Κυριακής (8/11).

Το σύνολο του Μάικλ Κάρικ έσωσε την παρτίδα με δυο γκολ στις καθυστερήσεις και ο κόσμος συνεχίζει να ασχολείται με το μέλλον του άλλοτε χαφ της ομάδας, ενώ φυσικά πολλοί είναι εκείνοι που ζητούν αλλαγή στην τεχνική ηγεσία και τα βρετανικά ΜΜΕ δεν χάνουν ευκαιρία να... προσθέτουν συνεχώς υποψήφιους αντικαταστάτες.

Ωστόσο, η θέση του 45χρονου τεχνικού στο θέμα είναι ξεκάθαρη, αφού όπως τόνισε ο ίδιος σε δηλώσεις του μετά τον αγώνα, δεν έχει σκοπό να παραιτηθεί.

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Τι περιμένεις να συμβεί τις επόμενες εβδομάδες; Αν θεωρούσες πως το να αποχωρήσεις θα ήταν η καλύτερη λύση, λογικά θα το είχες κάνει..

 

«Όχι, δεν πρόκειται να συμβεί αυτό!. Κατανοούμε την κατάσταση, δεν έχουμε κερδίσει αρκετά παιχνίδια. Αλλά περιμένω να προχωρήσουμε μπροστά και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτά που δουλεύαμε μέχρι τώρα —διατηρώντας τα πολλά θετικά στοιχεία που δείξαμε στο παιχνίδι—, να περιορίσουμε κάποια λάθη και να κερδίζουμε αγώνες.»

     

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