Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Το γκολ ισοφάρισης με τη Βίλα που προκάλεσε αντιδράσεις (vid)
Από την κόλαση στον... παράδεισο, έστω και της εντός έδρας ισοπαλίας με την Άστον Βίλα βρέθηκε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε ένα επεισοδιακό και γεμάτο ανατροπές παιχνίδι που έληξε με το εντυπωσιακό 4-4 το απόγευμα της Κυριακής (8/11).
Οι Βίλανς σόκαραν το «Όλντ Τράφορντ» όταν και προηγήθηκαν με 0-2 μόλις στο 4ο λεπτό, με τους Red Devils να επιστρέφουν στο ματς και να ισοφαρίζουν σε 2-2 πριν το ημίχρονο. Το σύνολο του Ουνάι Έμερι πήρε εκ νέου προβάδισμα με δυο γκολ (2-4) στο 53' και όλα έδειχαν πως ο Μάικλ Κάρικ θα αποτελούσε παρελθόν.
Ωστόσο, με δυο γκολ στα... χασομέρια (90+2' και 90+6'), οι γηπεδούχοι πήραν τον πόντο της ισοπαλίας, με το γκολ της ισοφάρισης ωστόσο (από τον Ντοργκου) να έχει σηκώσει αρκετή συζήτηση στο Νησί και όχι μόνο.
Στη φάση, η οποία είναι από εκτέλεση κόρνερ, ο Σένε Λάμενς έχει προωθηθεί στην αντίπαλη περιοχή και φάνηκε να εμποδίζει τον αντίπαλο κίπερ, Σουζούκι, στην έξοδό του. Η φάση ελέγχθηκε από το VAR και το γκολ μέτρησε κανονικά, ωστόσο οι χρήστες κάνουν λόγο για ξεκάθαρη παράβαση και... σκριν από τον Βέλγο κίπερ.
Παρά την ισοπαλία πάντως, η Γιουνάιτεντ έμεινε κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού και θα... παραμείνει για τουλάχιστον 14 ημέρες, αφού ακολουθεί διακοπή Εθνικών ομάδων.
🚨 Senne Lammens appears to FOUL Zion Suzuki for Manchester United's 4-4 equalizer https://t.co/Ywoe5BNutg— Polymarket FC (@PolymarketFC) November 8, 2026
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