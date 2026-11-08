Κάρικ: «Ήμασταν η καλύτερη ομάδα, στο τέλος θα μπορούσαμε να έχουμε νικήσει»

Δείτε όσα ανέφερε ο Μάικλ Κάρικ μετά το 4-4 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενάντια στην Άστον Βίλα.

Παρότι βρέθηκε να χάνει 2-0 και 4-2, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε με δύο γκολ στις καθυστερήσεις να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας (4-4) από την Άστον Βίλα, με το αποτέλεσμα αυτό ωστόσο να την αφήνει όπως και να 'χει στην επικίνδυνη ζώνη της Premier League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μάικλ Κάρικ εξέφρασε την άποψη ότι η ομάδα του ήταν καλύτερη και θα μπορούσε να έχει πάρει ακόμα και τη νίκη, ενώ τόνισε πως «υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία που μπορούμε σίγουρα να κρατήσουμε από τα τρία τελευταία παιχνίδια».

Αναλυτικά:

«Κάνουμε τα πράγματα δύσκολα για τους εαυτούς μας. Ξανά. Πιστεύω ότι πολλές από τις εμφανίσεις μας ήταν πολύ καλές. Κάναμε το παιχνίδι δύσκολο για εμάς. Λάθη που ο προπονητής γνωρίζει ότι δεν πρέπει να γίνονται. Καταφέραμε να επιστρέψουμε στο παιχνίδι και παίξαμε καλά. Πιθανότατα θα έπρεπε να είχαμε πετύχει περισσότερα γκολ σήμερα. Τα γκολ που δεχόμαστε προέρχονται από ατομικά λάθη. Πρέπει να γίνουμε πιο συμπαγείς.

Πιστεύω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο και επιστρέψαμε στο παιχνίδι. Δύο γκολ μάς έφεραν ξανά σε δύσκολη θέση. Στο τέλος, θα μπορούσαμε ακόμη και να είχαμε κερδίσει.

Στο τέλος σκεφτόμουν πως αν πετύχουμε ένα γκολ, τότε όλα μπορούν να συμβούν. Δεν τα παρατήσαμε ποτέ και δεν σταματήσαμε να πιστεύουμε. Πρέπει φυσικά να βελτιώσουμε τη θέση μας στη βαθμολογία. Αν γίνουμε πιο συμπαγείς, υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία που μπορούμε σίγουρα να κρατήσουμε από τα τρία τελευταία παιχνίδια».