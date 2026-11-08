Η ισοπαλία με την Άστον Βίλα κράτησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην 18η θέση της Premier League κι εντός της επικίνδυνης ζώνης, επαναφέροντας μνήμες 1986!

Η κατρακύλα δεν έχει τελειωμό για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Κι όσοι ήλπιζαν πως η ανατροπή επί της Ρόμα θα αποτελούσε τη σπίθα της αναγέννησης, μάλλον θα πρέπει να το ξανασκεφτούν... Η ομάδα του Μάικλ Κάρικ δεν κατάφερε να ορθοποδήσει ούτε κόντρα στην Άστον Βίλα στο «Ολντ Τράφορντ», καθώς περιορίστηκε απλώς στο να σώσει την ισοπαλία με 4-4 και απέδειξε ξανά πως έχει πολλά να διορθώσει.

Η νέα εβδομάδα χωρίς νίκη μάλιστα κράτησε τους Κόκκινους Διάβολους εντός της ζώνης του υποβιβασμού στην Premier League, καθώς μετά από 10 αγωνιστικές μετράει μόλις οκτώ βαθμούς κι έχει εγκλωβιστεί στην 18η θέση της βαθμολογίας.

Η τελευταία φορά μάλιστα που η Γιουνάιτεντ ήταν τόσο χαμηλά στην κατάταξη σε αυτό το σημείο της σεζόν ήταν πίσω στο 1986, όταν ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον είχε αναλάβει τα ηνία της ομάδας.

Ο Μάικλ Κάρικ, πάντως, πολύ δύσκολα θα έχει το μέλλον του Σκωτσέζου στον πάγκο, καθώς ήδη δημοσιεύματα από την Αγγλία έχει αρχίσει να παρουσιάζουν πιθανούς αντικαταστάτες του στον πάγκο.

Υπό τις οδηγίες του άλλωστε, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετράει μόλις μια νίκη, πέντε ισοπαλίες και τέσσερις ήττες στις πρώτες δέκα αγωνιστικές της Premier League και η τελευταία ήττα από την Άστον Βίλα ήρθε να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την παρουσία του στην τεχνική ηγεσία.