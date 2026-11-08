Δεν κρύβουν την απογοήτευσή τους οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την κατάσταση που επικρατεί στον σύλλογο και προχώρησαν σε νέα διαμαρτυρία πριν τη σέντρα στο ματς με την Άστον Βίλα.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχτηκε την Άστον Βίλα στο Ολντ Τράφορντ για την 10η αγωνιστική της Premier League και η αλήθεια είναι ότι οι «κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, στην ζώνη του υποβιβασμού.

Οι φίλοι της ομάδας, βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί όλον αυτόν καιρό, φρόντισαν να δείξουν για άλλη μία φορά τα συναισθήματά τους, πρώτα με ένα πανό το οποίο έγραφε ένα ξεκάθαρο μήνυμα.

«Δεν θέλουμε νέο γήπεδο, θέλουμε νέα διοίκηση».

Στη συνέχεια, πολλοί από τους οπαδούς κρατούσαν πράσινα και κίτρινα μπαλόνια, τα αρχικά χρώματα του συλλόγου κατά την ίδρυσή του, τα οποία πετούσαν στον αέρα την ώρα που οι ποδοσφαιριστές έβγαιναν στον αγωνιστικό χώρο.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που οι φίλοι της Γιουνάιτεντ προχωρούν σε μία τέτοιου είδους κίνηση. Στην αναμέτρηση της Τρίτης (3/11) με τη Ρόμα για το Champions League είχε πραγματοποιηθεί παρόμοια διαμαρτυρία, με τους φιλάθλους να πετούν μπαλάκια του τένις στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο εκείνο το βράδυ, οι «κόκκινοι διάβολοι» έκαναν την ανατροπή με 3-2.

