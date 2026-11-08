Ο Όλιβερ Γκλάσνερ ζήτησε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη να βρίσκεται κάθε βδομάδα στο πλάι της Νότιγχαμ, μετά τη νίκη κόντρα στη Σίτι (3-1).

Μια πολύ μεγάλη νίκη, τόσο από άποψη πρεστίζ όσο -κυρίως- από πλευράς βαθμολογίας πέτυχε το Σάββατο (7/11) η Νότιγχαμ Φόρεστ, που επικράτησε εντός έδρας με 3-1 της Μάντσεστερ Σίτι και... ξεκόλλησε από την επικίνδυνη ζώνη της Premier League.

Η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ υποχρέωσε τους Πολίτες σε δεύτερη σερί ήττα στη σεζόν (όσον αφορά το πρωτάθλημα) και ο Βαγγέλης Μαρινάκης που βρέθηκε στο γήπεδο ήταν περιχαρής, δίνοντας τα συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές και το τιμ μετά το φινάλε του ματς.

Όταν συναντήθηκε και με τον τεχνικό της ομάδας, εκείνος (σσ Γκλάσνερ) του είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου να βρίσκεται κάθε εβδομάδα στο πλευρό της Νότιγχαμ, θέλοντας έτσι να του δείξει πως... έφερε γούρι στον σύλλογο, με τους δυο άνδρες να έχουν χειραψία και θερμό εναγκαλισμό.