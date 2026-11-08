Νότιγχαμ Φόρεστ: Η φοβερή ατάκα του Γκλάσνερ στον Μαρινάκη μετά τη νίκη επί της Σίτι (vid)
Μια πολύ μεγάλη νίκη, τόσο από άποψη πρεστίζ όσο -κυρίως- από πλευράς βαθμολογίας πέτυχε το Σάββατο (7/11) η Νότιγχαμ Φόρεστ, που επικράτησε εντός έδρας με 3-1 της Μάντσεστερ Σίτι και... ξεκόλλησε από την επικίνδυνη ζώνη της Premier League.
Η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ υποχρέωσε τους Πολίτες σε δεύτερη σερί ήττα στη σεζόν (όσον αφορά το πρωτάθλημα) και ο Βαγγέλης Μαρινάκης που βρέθηκε στο γήπεδο ήταν περιχαρής, δίνοντας τα συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές και το τιμ μετά το φινάλε του ματς.
Όταν συναντήθηκε και με τον τεχνικό της ομάδας, εκείνος (σσ Γκλάσνερ) του είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου να βρίσκεται κάθε εβδομάδα στο πλευρό της Νότιγχαμ, θέλοντας έτσι να του δείξει πως... έφερε γούρι στον σύλλογο, με τους δυο άνδρες να έχουν χειραψία και θερμό εναγκαλισμό.
Great to have our owner with us for this special victory. ❤️ https://t.co/k0hF0qMv2M— Nottingham Forest (@NFFC) November 7, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.