Ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ δεν μπορούσε να πιστέψει πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού στην Premier League.

Η κατηφόρα δεν έχει τελειωμό (προς ώρας) την τρέχουσα σεζόν για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που θα υποδεχθεί το απόγευμα της Κυριακής (8/11, 18:30) την Άστον Βίλα, ούσα κάτω από την επικίνδυνη ζώνη της Premier League!

Οι Κόκκινοι Διάβολοι βρίσκονται στην 18η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 7 πόντους (όσους έχει και η 17η Κόβεντρι και η 19η Πάλας), λόγω... Νότιγχαμ Φόρεστ, αφού η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη πήρε σπουδαία νίκη με 3-1 επί της Μάντσεστερ Σίτι και ανέβηκε στους 9 βαθμούς.

Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ δύσκολα για τον Μάικλ Κάρικ και τους ποδοσφαιριστές του, με τον άλλοτε άσο της Γιουνάιτεντ αλλά και του ΠΑΟΚ, Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ να μην μπορεί να πιστέψει την βαθμολογική θέση της πρώην ομάδας του.

Ο Βούλγαρος σπουδαίος στράικερ που πλέον εργάζεται και ως τηλεοπτικός αναλυτής, κυριολεκτικά σοκαρίστηκε όταν είδε την βαθμολογία, κάνοντας μια αντίδραση που έγινε viral και μονολογώντας «Δεν μπορώ να το πιστέψω...»