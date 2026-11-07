O Xρήστος Μουζακίτης έκανε το ντεμπούτο του στην Premier League και ανάρτησε μία ιδίαιτερη δημοσίευση μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα σε Άρσεναλ και Χαλ.

Το Άρσεναλ εναντίον Χαλ για την 10η αγωνιστική της Premier League, ήταν μία αναμέτρηση με έντονο ελληνικό χρώμα. Τρεις έλληνες βρέθηκαν στο ίδιο γήπεδο, με την ομάδα του Χρήστου Τζόλη να επικρατεί με 1-0 εκείνης των Τζολάκη και Μουζακίτη.

Όσον αφορά τους δύο πρώτους, έχουν καθιερωθεί εδώ και αρκετό καιρό ως βασικοί, ωστόσο, η σημερινή μέρα ήταν ξεχωριστή για τον Χρήστο Μουζακίτη. Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας διεθνής πέρασε ως αλλαγή στο ματς στο 75', πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στην Premier League.

Παρά το γεγονός πως οι «τίγρεις» ηττήθηκαν, ο 19χρόνος μέσος ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος και μετά τη λήξη της αναμέτρησης, προχώρησε σε μία ξεχωριστή ανάρτηση.

«Η 07/11/2026 θα είναι μια μέρα που θα θυμάμαι για όλη μου τη ζωή. Το πρώτο μου παιχνίδι στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου δεν συνοδεύτηκε από νίκη, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά για να πετύχουμε τους στόχους μας», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.